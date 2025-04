Suécia dá 3,5 milhões de euros para fortalecimento das instituições de saúde moçambicanas

O financiamento, disponibilizado através da Agência Sueca de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional (Sida, na sigla inglesa), será implementado no país através de um projeto designado "SPhIRhA" durante um período de quatro anos, refere-se numa nota da Embaixada sueca.

De acordo com a representação diplomática, o projeto vai ainda reforçar as instituições nacionais de saúde pública e promover respostas baseadas em evidências, com impacto direto nas comunidades.

A embaixadora da Suécia em Moçambique, Mette Sunnergren, citada no documento, destacou o forte compromisso com a saúde pública, "especialmente com a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, pilares essenciais para a igualdade de género e o desenvolvimento sustentável".

"Juntos, estamos a construir sistemas de saúde mais fortes e inclusivos, para um futuro mais saudável, justo e resiliente", acrescenta.

O SPhIRhA é coordenado pela Agência de Saúde Pública da Suécia e pelo Centro Africano para o Controlo e Prevenção de Doenças, agência técnica especializada da União Africana.