Suécia e Finlândia tentam convencer Turquia a aceitá-las na NATO

Isto no mesmo dia em que o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, visita os dois países nórdicos, tendo na agenda reuniões com as primeiras-ministras sueca e finlandesa, Magdalena Andersson e Sanna Marin, respetivamente.A adesão à NATO obriga o país candidato a um verdadeiro exame de entrada, durante o qual deve convencer todos os atuais 30 Estados-membros, onde figura a Turquia que já manifestou várias e sérias reservas, do seu contributo para a segurança coletiva e da sua capacidade de cumprir as obrigações.A entrada na NATO implica aprovação por unanimidade dos atuais Estados-membros.A Turquia há muito que acusa os países nórdicos, em particular a Suécia que possui uma importante comunidade de imigrantes turcos, de garantir abrigo a militantes curdos e a apoiantes do clérigo islâmico Fethullah Gülen, acusado de ter orquestrado a tentativa de golpe de Estado de julho de 2016.