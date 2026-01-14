Alemanha vai enviar equipa de militares para a Gronelândia esta quinta-feira

"Vários oficiais das Forças Armadas suecas chegam hoje à Gronelândia. Fazem parte de um grupo de diversos países aliados. Juntos, vão preparar-se para os próximos elementos do exercício dinamarquês Operação Arctic Endurance", anunciou Ulf Kristersson.





O envio de pessoal das Forças Armadas da Suécia "ocorreu a pedido da Dinamarca", explicou o chefe de Governo sueco.







Já o ministro norueguês da Defesa, Tore Sandvik, indicou esta quarta-feira que o país vai enviar dois militares para a Gronelândia. "A Noruega decidiu enviar dois membros das Forças Armadas Norueguesas para planear a cooperação futura entre os aliados (da NATO)", confirmou Sandvik num comunicado enviado por e-mail à agência Reuters.



Acrescentou que existe um diálogo em curso dentro da NATO sobre como reforçar a segurança no Árctico, incluindo na Gronelândia e nos seus arredores. "Ainda não foi tirada nenhuma conclusão", acrescentou o ministro.





De acordo com o jornal alemão Bild, também a Alemanha se prepara para enviar militares para a Gronelândia.



O destacamento poderá inicar-se já esta quinta-feira segundo fontes do Governo alemão e do Bundestag citadas pelo jornal.