Suécia e Ucrânia entendem-se para inovar tecnologias de Defesa





O reforço da defesa aérea da Ucrânia tem estado na ordem do dia, com o Presidente Volodymir Zelensky a ter anunciado esta semana a conclusão da transferência de dois sistemas anti-míssil Patriot cedidos pela Alemanha, com Dinamarca, Lituânia e Noruega a contribuírem com fundos para a viabilização da entrega do armamento.



Kiev pretende adquirir mais 25 sistemas Patriot aos Estados Unidos nos próximos anos.



A Ucrânia necessita dos sistemas Patriot como contramedida aos mísseis hipersónicos e balísticos russos.



No passado domingo, Zelensky referiu-se também a "progressos" nas negociações sobre os aviões de combate Mirage franceses e Gripen suecos.



Paralelamente, a Ucrânia está a organizar a expansão do número de grupos militares móveis anti-drone, assim como a produção de aparelhos aéreos não tripulados que intercetam drones russos.





Paralelamente, Kiev dá prioridade à produção de drones de interceção para contrabalançar a expansão da Rússia no fabrico de drones Shahed, de fabrico iraniano.









(Com agências)



Em conferência de imprensa, o ministro da Defesa daquele país escandinavo, Pål Jonson, explicou que “pessoal sueco vai trabalhar em inovação tecnológica” com o objetivo de “reforçar a capacidade comum” para produzir novas soluções a aplicar no campo de batalha, otimizadas pela combinação da “experiência ucraniana em cenários de combate e do ecossistema de Defesa sueco”.Afirmando a vontade de materializar esta cooperação “logo que possível”, o ministro ucraniano da Defesa, Denys Shmyhal, destacou os “numerosos acordos e cartas de intenções” já celebrados entre os dois países sem, no entanto, se comprometer publicamente com datas.A Suécia é um importante parceiro da Ucrânia na área da Defesa. Um acordo recentemente firmado prevê a aquisição de 100 a 150 caças Gripen E por parte de Kiev, tendo Shmyhal declarado esta quarta-feira que a Ucrânia está ”pronta a enviar imediatamente pilotos e mecânicos” para receberem formação na Suécia que os habilite a operar com esse tipo de aparelhos.Os caças Gripen são fabricados pela empresa Saab e os primeiros modelos mais recentes foram integrados no mês passado nas Forças Armadas da Suécia. O ministro da Defesa ucraniano manifestou o desejo de que exemplares mais antigos deste avião de combate sejam cedidos ao seu país já em 2026, uma vez que o calendário anunciado pelo governo sueco prevê que a disponibilidade dos modelos do tipo E só será possível dentro de três anos.O negócio poderá ser financiado com recurso a bens russos congelados na sequência da invasão, a contribuições da Suécia, da União Europeia e a fundos internacionais, concretizou o responsável ucraniano.