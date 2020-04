Suécia. Idosos são os mais afetados com ausência de restrições antipandémicas

Na Suécia as escolas continuam em funcionamento, os bares e os restaurantes continuam abertos e, embora já se supere as mil mortes devido à Covid-19, poucas foram as medidas impostas face à progação do vírus no país.





Até agora, o Governo sueco recomendava apenas que as pessoas mantivessem distância umas das outras, que evitassem ajuntamentos e reuniões com muitas pessoas, que os idosos permanecessem em casa e que as visitas aos lares de idosos fossem evitadas. Mas não eram medidas obrigatórias, eram recomendações.





O Governo apelou ainda ao civismo da população, pedindo a todos para "assumirem as suas responsabilidades" e para seguirem as recomendações das autoridades de saúde.







Mas os resultados desta estratégia não têm sido considerados os mais animadores, uma vez que os números de infetados e de mortos devido à doenças não param de aumentar. Num país com pouco mais de 10 milhões de habitantes - à semelhança de Portugal - foram registados, até esta terça-feira, 15.322 casos de infeção e 1.765 mortes - um valor muito superior aos óbitos em Portugal.





Mas muita da população sueca tem expressado o seu descontentamento contra a estratégia adotada pelo Governo, nomeadamente depois de se confirmar que estava a haver uma grande propagação da doença em lares de idosos - quando a única medida do Governo era apelar ao distanciamento destas instituições.





Anders Tegnell, o epidemiologista que definiu a estratégia da Suécia, assumiu na semana passada que "infelizmente houve uma grande disseminação de contágio em lares de idosos, algo que não se viu nos outros países nórdicos", como a Noruega ou a Dinamarca, por exemplo. No entanto, recusa classificar a estratégia como um "falhanço".





Contudo, os relatos do aumento de casos em lares tem aumentado.









Numa dessas chamadas, Bondesson afirma que apareceram dois funcionários sem qualquer equipamento de proteção. "Não vi máscaras e não usavam luvas", garante. Magnus Bondesson relatou ao Guardian que, desde que o Governo apelou a que se evitassem as visitas aos lares, tem mantido contacto com a mãe - institucionalizada num lar em Uppsala - através de chamadas de vídeo e que a instituição não segue as medidas de prevenção da propagação do vírus.Numa dessas chamadas, Bondesson afirma que apareceram dois funcionários sem qualquer equipamento de proteção. "Não vi máscaras e não usavam luvas", garante.





"Quando liguei novamente alguns dias depois, questionei a pessoa que estava a ajudar, e perguntei por que razão não usavam máscaras. Respondeu dizendo que estava apenas a seguir as orientações".





Desde que começaram a aumentar os casos em idosos e os relatos sobre as condições dos lares, num contexto pandémico, o Governo tem sido pressionado para explicar como é que, apesar de o objetivo ser proteger os idosos dos riscos da Covid-19, um terço das mortes registadas são de pessoas que vivem em lares.





"Esta é a nossa grande área problemática", assumiu entretanto Tegnell.





O primeiro-ministro Stefan Löfven afirmou que o país enfrentava uma "situação séria" nos lares de idosos e anunciou esforços para aumentar as proteções, exigindo uma inspeção sanitária para investigar esta questão.





No entanto, a Agência Pública de Saúde da Suécia recomendou aos profissionais de saúde que não usassem máscara ou qualquer tipo de proteção, a não ser que alguma das pessoas institucionalizadas seja um caso suspeito de infeção.





São os próprios profissionais de saúde que relatam à imprensa que não há máscaras, nem sequer gel desinfetante nos lares. O problema, assumem, é que são estes funcionários - médicos, enfermeiros, auxiliares - que, sem saber, levam o vírus para o interior destas instituições e não têm como proteger os mais idosos por falta de equipamentos e orientações institucionais.