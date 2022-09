Suécia. Resultados das legislativas conhecidos só na quarta-feira

, declarou a primeira-ministra cessante, Magdalena Andersson, cujo Partido Social-Democrata da Suécia (S/SAP) surgiu nas primeiras projeções em primeiro lugar, com 30,5 por cento dos votos.

Os primeiros resultados provisórios sugeriam que a chefe do Executivo da Suécia podia ter vencido as Eleições Legislativas e, dessa forma, assegurado um novo mandato. O canal sueco TV4 apontava 50,6 por cento dos votos conquistados pelo bloco de partidos do centro-esquerda, incluindo os sociais-democratas. A população demonstrou, contudo, apoiar os partidos da oposição, tendencialmente à direita, e nas últimas o bloco de direita formado pelo Partido Moderado, Democratas Suecos, Democratas Cristãos e Liberais passou para a frente, ainda que por uma margem muito ligeira.







Com mais de 94 por cento dos votos apurados, a oposição de centro-direita que inclui o segundo maior partido da Suécia, os Democratas Suecos, teve uma vantagem sobre os social-democratas e seus aliados do bloco de centro-esquerda, liderado pela primeira-ministra.



Os resultados foram tão próximos que a comissão eleitoral anunciou que os resultados finais não serão conhecidos antes de quarta-feira.



“São incrivelmente próximos. É basicamente um sorteio com 50-50 para ambos os lados. Então, não sabemos neste momento", disse à imprensa sueca Zeth Isaksson, sociólogo da Universidade de Estocolmo.