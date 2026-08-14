Sugado no avião da Ryanair. Relatório aponta destroços do motor na origem de janela partida

Já é conhecido o motivo que levou um homem de nacionalidade sérvia a ser parcialmente sugado em pleno voo da Ryanair quando se preparava para fazer a viagem da Grécia, Salónica, para a Alemanha, Memmingen, perto de Munique.





O relatório do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) concluiu que foram os fragmentos do motor que atingiram a janela da cabine do avião onde o empresário de 61 anos estava sentado, a 10 de julho do corrente ano.





A cabeça e o ombro direito de Ljubisa Karović foram sugados para fora do avião mas valeu a rápida intervenção da mulher e de alguns passageiros que evitaram consequências mais graves.





Poucos dias depois, em declarações ao jornal britânico The Guardian, o homem explicou que por "sorte" conseguiu sobreviver ao incidente do voo FR1879, e que soube pela mulher que desmaiou várias vezes, inclusive depois de ter sido puxado para o interior da cabine.







Os peritos norte-americanos afirmaram ainda que o voo "sofreu uma falha na pá da turbina do motor nº 2 (lado direito) durante a descolagem do Aeroporto Internacional de Salónica".





Os investigadores também constataram que a cabine estava despressurizada e os dois pilotos decidiram regressar ao aeroporto de Salónica, onde "realizaram uma aterragem sem incidentes".





Entretanto, a Ryanair fez saber que até o relatório final ser publicado, não irá comentar os resultados preliminares.





A companhia irlandesa também escusou-se a adiantar se Karović e a mulher vão ser compensados financeiramente.