Sugado no avião da Ryanair. Relatório aponta destroços do motor na origem de janela partida

Sugado no avião da Ryanair. Relatório aponta destroços do motor na origem de janela partida

Na sequência do acidente que aconteceu a 10 de julho com um avião da Ryanair, um homem de 61 anos ficou ferido com gravidade.

Filipe Alexandre Gonçalves - RTP / Adicionar como fonte informativa
Avião preparava-se para fazer o voo desde Salónica, na Grécia, até Memmingen, na Alemanha. Pedro A. Pina - RTP

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Já é conhecido o motivo que levou um homem de nacionalidade sérvia a ser parcialmente sugado em pleno voo da Ryanair quando se preparava para fazer a viagem da Grécia, Salónica, para a Alemanha, Memmingen, perto de Munique.

O relatório do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) concluiu que foram os fragmentos do motor que atingiram a janela da cabine do avião onde o empresário de 61 anos estava sentado, a 10 de julho do corrente ano. 

A cabeça e o ombro direito de Ljubisa Karović foram sugados para fora do avião mas valeu a rápida intervenção da mulher e de alguns passageiros que evitaram consequências mais graves.

Poucos dias depois, em declarações ao jornal britânico The Guardian, o homem explicou que por "sorte" conseguiu sobreviver ao incidente do voo FR1879, e que soube pela mulher que desmaiou várias vezes, inclusive depois de ter sido puxado para o interior da cabine.

Os peritos norte-americanos afirmaram ainda que o voo "sofreu uma falha na pá da turbina do motor nº 2 (lado direito) durante a descolagem do Aeroporto Internacional de Salónica". 

Os investigadores também constataram que a cabine estava despressurizada e os dois pilotos decidiram regressar ao aeroporto de Salónica, onde "realizaram uma aterragem sem incidentes".

Entretanto, a Ryanair fez saber que até o relatório final ser publicado, não irá comentar os resultados preliminares.

A companhia irlandesa também escusou-se a adiantar se Karović e a mulher vão ser compensados financeiramente.
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