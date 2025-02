Suíça confirma ter acolhido reuniões para restaurar relações cortadas por guerra

Segundo a agência noticiosa suíça ATS, o Ministério dos Negócios Estrangeiros helvético não quis especificar se a Rússia e os Estados Unidos eram os "atores envolvidos", mas indicou que as reuniões eram "regulares", a nível não-governamental e tinham como objetivo restabelecer a comunicação diplomática.

De acordo com informações surgidas na imprensa estrangeira, as reuniões na Suíça tiveram início durante a Presidência norte-americana de Joe Biden, entre representantes não-estatais com experiência diplomática e de segurança.

Um desses encontros terá decorrido em Genebra na semana passada, em paralelo com reuniões de dirigentes internacionais na Conferência de Segurança de Munique, a 14 de fevereiro.

Os chefes da diplomacia russa e norte-americana - o ministro dos Negócios Estrangeiros Serguei Lavrov e o secretário de Estado Marco Rubio - reuniram-se na passada terça-feira, 18 de fevereiro, na capital saudita, Riade, pela primeira vez desde a invasão russa na Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022.