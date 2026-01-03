Suíça em luto nacional sexta-feira por vítimas de incêndio na noite de Ano Novo

"A 09 de janeiro, a Confederação, em colaboração com as Igrejas suíças, prevê uma jornada de luto nacional", declarou Guy Parmelin numa entrevista ao jornal SonntagsBlick.

Como sinal adicional de solidariedade nacional, todos os sinos das igrejas da Suíça tocarão às 14:00 locais (13:00 em Lisboa) quando começar a cerimónia em homenagem às vítimas do incêndio, que ocorreu num bar de Crans-Montana.

"Está também planeado um minuto de silêncio. Neste momento de reflexão, todas as pessoas na Suíça poderão prestar homenagem, a título pessoal, às vítimas da catástrofe", indicou Parmelin.

De acordo com os primeiros elementos da investigação, o incêndio poderá ter começado a partir de velas incandescentes que foram colocadas sobre garrafas de champanhe, incendiando o teto da sala na cave do estabelecimento.

As autoridades suíças anunciaram hoje a abertura de uma investigação criminal contra os dois gerentes franceses do bar, que são "acusados de homicídio por negligência, lesões corporais por negligência e incêndio por negligência".

No incêndio morreram 40 pessoas que participavam na festa organizada pelo estabelecimento para receber o Ano Novo, enquanto 119 ficaram feridas, a maioria em estado grave.

As autoridades admitem que o número de vítimas mortais possa aumentar e informaram que os primeiros quatro corpos foram identificados, e são todos suíços: duas mulheres, de 21 e 16 anos, e dois homens, de 18 e 16 anos, cujos restos mortais foram já entregues às suas famílias.

Entre os feridos cuja nacionalidade foi já confirmada figuram 14 franceses, 11 italianos e quatro sérvios.