Suíça leva a referendo direitos fundamentais para primatas não humanos

A iniciativa popular foi apresentada pela associação Sentience, depois de ter conseguido mais de 100 mil assinaturas, e, avança a AFP.

No referendo do próximo domingo, se o “sim” vencer - algo que as sondagens não preveem - "a Suíça torna-se o único país” a proibir as experiências laboratoriais em animais, como explicou o presidente da Sentience, Yves Flükiger. A associação defende que os primatas "se caracterizam pelo seu grande cérebro, complexas estruturas sociais e grande capacidade de sofrer física e psicologicamente".





"Será a primeira vez em todo o mundo que as pessoas vão poder votar em direitos fundamentais para animais não humanos", afirmou o grupo em comunicado.



O Tribunal Federal Suíço considerou, em 2020, a iniciativa válida, porque. Contudo, o tribunal considerou que a propsta se aplica apenas "a órgãos cantonais e comunais" e não entidades privadas.A proposta visa proibir as experiências com animais e humanos, o que gerou controvérsia num país, como a Suíça, com um enorme setor de industria farmacêutica.

"Experiências com animais devem ser consideradas crime", explicou à AFP Renato Werndli, médico que lançou a iniciativa em 2016, que é contestada por todos os partidos.



Desafio legal e social

Mais de 550 mil animais morreram durante testes laboratoriais em 2020 na Suíça, segundo estatísticas do governo divulgadas pela Reuters. O número inclui 400 mil ratos, cerca de 4.600 cães, 1.500 gatos e 1.600 cavalos. Mas também há registo de que primatas, vacas, porcos, peixes e pássaros mortos durante e após as experiências.



"É cruel e desnecessário fazer experiências em animais e tenho a certeza de que podemos desenvolver medicamentos sem isso", afirmou ainda Werndli.



Segundo a Sentience, existem cerca de 150 primatas neste cantão suíço que faz fronteira com a França e a Alemanha. No entanto, alguns especialistas levantaram objeções à votação.



Olivier Pagan, membro do conselho do Basel Zoo, um dos maiores jardins zoológicos da Europa, expressou a sua preocupação com a questão da eutanásia animal.



“Se a iniciativa fosse adotada, o escrutínio de seu bem-estar e segurança não seria mais responsabilidade de biólogos, veterinários e cuidadores experientes, mas de um mediador, ou mesmo de advogados não qualificados”, disse à AFP.



A veterinária da instituição, Fabia Wyss concordou com Pagan, observando que, segundo esta proposta, se eutanasiar um animal passará a infringir a lei.



"Mas ao deixar um animal sofrer desnecessariamente, também sou igualmente culpada".



Já segundo o Governo, se a proibição for aprovada haverá "graves consequências para a saúde" e repercussões na economia, uma vez que os setores químico e farmacêutico representam uma grande parte das exportações da Suíça.





A Interpharma, o grupo de lobby farmacêutico, alertou que, se o “sim” vencer, "as instituições e empresas afetadas serão obrigadas a deslocalizar as atividades" fora do país.



Não é a primeira vez que estas questões vão a votos na Suíça. Mas já foram rejeitadas três iniciativas em 1985 (70 por cento votaram contra), em 1992 (56 por cento) e 1993 (72 por cento). Espera-se que o mesmo aconteça desta vez, mas não se sabe se os votos contra serão tão expressivos numa sociedade onde cada vez se defende mais o bem-estar animal.