Suíça reabre representação diplomática na Coreia do Norte após seis anos

A chegada do chefe da diplomacia suíça foi confirmada hoje pela agência de notícias oficial norte-coreana KCNA, segundo a qual Cassis foi recebido por responsáveis do ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, pelo embaixador de Pyongyang na Suíça e pelo chefe da representação diplomática suíça.

"Um novo capítulo para a presença da Suíça em Pyongyang", escreveu Cassis na rede social X, numa publicação acompanhada de fotografias da cerimónia de inauguração, durante a qual cortou uma fita vermelha.

A representação diplomática retomou as operações em 19 de outubro, mas a reabertura oficial foi assinalada durante a visita do ministro.

Cassis afirmou que a iniciativa visa reforçar o diálogo direto com a Coreia do Norte, sublinhando que este "continua a ser essencial para a paz e a estabilidade na região".

A representação ficará sob a tutela da embaixada suíça em Pequim, que continuará responsável pelas relações diplomáticas e consulares com Pyongyang, de acordo com o Departamento Federal dos Negócios Estrangeiros da Suíça.

A missão foi encerrada em março de 2020, na sequência das restrições fronteiriças impostas pelas autoridades norte-coreanas para conter a propagação da covid-19, que impediram a entrada de abastecimentos e a substituição de funcionários estrangeiros.

O encerramento das fronteiras levou também à suspensão das atividades de grande parte das missões diplomáticas e organizações não-governamentais internacionais presentes no país.

A visita de Cassis, a primeira de um membro do Governo suíço à Coreia do Norte desde 2003, deverá incluir encontros com a ministra dos Negócios Estrangeiros norte-coreana, Choe Son-hui, e representantes do Partido dos Trabalhadores da Coreia.

Após a passagem por Pyongyang, o ministro seguirá para Seul, onde permanecerá até sábado para reuniões com responsáveis sul-coreanos.

A Suíça integra, desde 1953, a Comissão de Supervisão das Nações Neutras, criada após o armistício da Guerra da Coreia para acompanhar o cumprimento do acordo na fronteira entre as duas Coreias.

O país europeu é um dos poucos Estados ocidentais que mantêm canais de diálogo político com Pyongyang.