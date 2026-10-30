Suíça reabre representação diplomática na Coreia do Norte após seis anos
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Suíça, Ignazio Cassis, chegou na quinta-feira a Pyongyang para assinalar a reabertura da representação diplomática suíça na Coreia do Norte, encerrada em 2020 devido à pandemia da covid-19.
A chegada do chefe da diplomacia suíça foi confirmada hoje pela agência de notícias oficial norte-coreana KCNA, segundo a qual Cassis foi recebido por responsáveis do ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, pelo embaixador de Pyongyang na Suíça e pelo chefe da representação diplomática suíça.
"Um novo capítulo para a presença da Suíça em Pyongyang", escreveu Cassis na rede social X, numa publicação acompanhada de fotografias da cerimónia de inauguração, durante a qual cortou uma fita vermelha.
A representação diplomática retomou as operações em 19 de outubro, mas a reabertura oficial foi assinalada durante a visita do ministro.
Cassis afirmou que a iniciativa visa reforçar o diálogo direto com a Coreia do Norte, sublinhando que este "continua a ser essencial para a paz e a estabilidade na região".
A representação ficará sob a tutela da embaixada suíça em Pequim, que continuará responsável pelas relações diplomáticas e consulares com Pyongyang, de acordo com o Departamento Federal dos Negócios Estrangeiros da Suíça.
A missão foi encerrada em março de 2020, na sequência das restrições fronteiriças impostas pelas autoridades norte-coreanas para conter a propagação da covid-19, que impediram a entrada de abastecimentos e a substituição de funcionários estrangeiros.
O encerramento das fronteiras levou também à suspensão das atividades de grande parte das missões diplomáticas e organizações não-governamentais internacionais presentes no país.
A visita de Cassis, a primeira de um membro do Governo suíço à Coreia do Norte desde 2003, deverá incluir encontros com a ministra dos Negócios Estrangeiros norte-coreana, Choe Son-hui, e representantes do Partido dos Trabalhadores da Coreia.
Após a passagem por Pyongyang, o ministro seguirá para Seul, onde permanecerá até sábado para reuniões com responsáveis sul-coreanos.
A Suíça integra, desde 1953, a Comissão de Supervisão das Nações Neutras, criada após o armistício da Guerra da Coreia para acompanhar o cumprimento do acordo na fronteira entre as duas Coreias.
O país europeu é um dos poucos Estados ocidentais que mantêm canais de diálogo político com Pyongyang.