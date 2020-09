Suíços referendam acordo de livre circulação com União Europeia

A campanha para o referendo expôs clivagens na sociedade suíça sobre a questão migratória, emboraA pesquisa da Agfs.bern indicou esta semana quedas entradas de cidadãos europeus no país.

A Suíça tem atualmente cerca de 8.6 milhões de habitantes. Prevê-se que a migração a faça crescer para os 10 milhões, ao longo dos próximos 30 anos.





Entre 2002, data de início da livre circulação, e 2019, a população suíça aumentou 1.3 milhões. O milhão referiu-se a imigrantes, a maioria, cerca de 750 mil, oriunda de países da União Europeia.





Dados publicados pelo Secretariado para as Migrações revelaram que, entre janeiro e março de 2020 vieram viver na Suíça 18.386 estrangeiros, mais 3.013 do que no mesmo período de 2019.





Em 2018, o último ano para o qual há dados públicos, mais de 967 mil estrageiros obtiveram cidadania suíça e desapareceram das estatísticas de migrantes ou residentes estrangeiros.

Argumentos

sobretudo entre aqueles que podem sentir a sua cultura em risco pelos vindouros., refere odo SVP.O partido afirma que os jovens imigrantes concorrem diretamente com os suíços mais velhos na obtenção de emprego e levam à escassez de habitação fazendo subir os preços das casas, que as escolas e os transportes estão a transbordar e que a construção urbana se tornou uma ameaça à paisagem.

Para já, a maioria dos suíços liga pouco ao que poderá suceder no futuro e centra-se na estabilidade, num tempo de incerteza económica devido à pandemia do coronavírus SARS-CoV-2.

Os detratores da proposta, onde se inclui o Governo, afirmam que acabar com a livre circulação iria roubar ao país mão-de-obra especializada - especialmente na Saúde e na Biotecnologia, prejudicando empresas como a Roche e Novartis.







Além disso iria torpedear o acesso da Suíça ao mercado único da União Europeia. O Governo suíço já disse que, se a livre circulação for rejeitada, seis outros acordos que removeram barreiras entre a Suíça e o bloco europeu, no comércio, no transporte e noutras áreas, iriam deixar de se aplicar, devido a uma cláusula "guilhotina".





O país assinou com Bruxelas mais de 120 acordos bilaterais. Além de autorizaram cidadãos europeus a trabalharem na Suíça, estes incluem acordos considerados vitais pelos suíços, sobre o livre comércio, a partilha de dados e de informação, e cooperação em agricultura, pesquisa, segurança, aviação civil, transportes rodoviários, turismo, educação e pensões.Se o referendo cair para o lado do Governo, alguns analistas acreditam que a atual Presidente da Confederação, Simonetta Sommaruga,irá tentar trazer de novo ao debate um tratado com a União Europeia, que prevê a adoção regular por parte de Berna de leis do mercado único, mas que tem marcado passo devido a críticos que o consideram uma ameaça à soberania suíça.

Alguma tensão

Esta não é a primeira vez que o SVP tenta limitar a movimentação de cidadãos estrangeiros no país.A decisão acabou por ser neutralizada por legislação aprovada no Parlamento, que deixou às localidades a preferência nalguns setores económicos. Nunca chegaram a ser impostos limites fixos à imigração, no que o SVP denuncia como boicote à decisão do referendo.

Em 2006, o cantão de Ticino, no sul, proibiu o uso de véu sobre o rosto. E em 2009, os eleitores suíços decidiram banir os minaretes da paisagem urbana, noutro reflexo de rejeição da influência muçulmana na comunidade. Casos isolados de alunos muçulmanos que recusaram apertar a mão de professoras, por serem mulheres, causaram indignação generalizada.

A população mais difícil de integrar tem sido a população não europeia e recém-chegada. Mas, nalguns setores, como o futebol, esta mostra-se vantajosa para a Suíça."Sem imigrantes, o futebol suíço em geral - profissional ou amador, masculino ou feminino - não conseguiria existir", afirmou à agência Reuters, o filho de emigrantes turcos Ali Özcan, diretor do FC Uster, perto de Zurique.referiu ainda, e normalmente planeiam regressar a casa após alguns anos de estadia, enquanto os outros vieram para ficar.

No FC Uster, cerca de 60 por cento dos jogadores entre os 12 e os 14 anos são filhos de imigrantes. Apenas um quinto deles são de países europeus e da EFTA. Os outros pertencem a famílias oriundas dos Balcãs, de África e do Médio Oriente.

