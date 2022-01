Sul-coreano atravessa ilegalmente fronteira militarizada até à Coreia do Norte

As imagens das camaras de vigilância detetaram o individuo não identificado a escalar uma cerca alta de arame farpado por volta das 18h40 de sábado. Mas a infração passou despercebida aos militares até às 21h20. Segundo as gravações, o sul-coreano só conseguiu chegar a solo norte-coreano pelas 22h40.As tropas detetaram primeiro movimento dentro da Zona Desmilitarizada (DMZ), a faixa de quatro quilómetros de largura que separa os dois países e que por sua vez é dividida em dois pela Linha de Demarcação Militar (MDL) e, depois, ativaram a segurança para tentar capturar a pessoa mas sem sucesso., informou o Estado-Maior Conjunto da República da Coreia do Sul, em comunicado.Até ao momento, as autoridades não conseguiram identificar a pessoa nem confirmar se está viva.

"Lançámos uma missão para capturar a pessoa na DMZ. Mas devido às condições geográficas, incluindo o terreno montanhoso, falhamos na tentativa".