Sul-coreanos ficam um ano ou dois mais novos graças a nova fórmula etária

Ou seja, segundo este método, um bebé nascido a 31 de dezembro completa dois anos de idade no dia seguinte, 1 de janeiro. A revisão da lei foi aprovada em dezembro último com o objetivo de “resolver a confusão social causada pelo uso de vários cálculos de idade e as respetivas consequências”, disse a Assembleia Nacional da Coreia do Sul.

Embora o padrão internacional seja aplicado a documentos médicos e jurídicos desde a década de 1960, outros formulários oficiais usavam o método tradicional.

O sistema foi alvo de críticas nos últimos anos de vários políticos que argumentam que causa confusão e faz a Coreia do Sul parecer descompassada com o resto do mundo.No entanto, um terceiro sistema de cálculo da idade continuará em vigor por enquanto para certos aspetos, como para calcular a idade legal para consumo de álcool e para fumar, para a entrada na escola ou para a qualificação para o serviço militar obrigatório.“O governo decidiu manter essas exceções mesmo depois de as revisões entrarem em vigor, porque é mais fácil geri-las anualmente”, explicou Lee.

"É ótimo sentir que estamos a ficar mais jovens"

Os sul-coreanos mostram-se satisfeitos com a alteração da lei.“É uma sensação boa”, disse Lee à agência de notícias AFP. “Para pessoas como eu, que deveriam fazer 60 anos no próximo ano, isto faz-nos parecer mais jovens”, afirmou."Eu estava prestes a fazer 30 anos no próximo ano (sob o sistema tradicional de idade coreano), mas agora ganhei mais algum tempo e adoro isso", disse Choi Hyun-ji, um funcionário de 27 anos à agência Reuters."É ótimo sentir que estamos a ficar mais jovens", acrescentou Choia.

c/ agências