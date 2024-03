Três observadores das Nações Unidas e um tradutor ficaram feridos na sequência de um ataque esta manhã no sul do Líbano.

De acordo com a ONU, uma bomba explodiu enquanto a equipa realizava uma patrulha a pé.



As forças de Defesa de Israel já negaram a autoria do ataque.



As Nações Unidas estão a investigar a origem da explosão mas deixam um aviso: consideram inaceitável atacar forças de manutenção da paz.