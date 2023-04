Sunak avisa unionistas para risco de perderem apoio na Irlanda do Norte 

"Peço que trabalhem connosco para colocar Stormont (parlamento da Irlanda do Norte) novamente a funcionar", apelou Sunak, durante um discurso hoje em Belfast, onde encerrou uma conferência de três dias organizada pela universidade Queen`s University para celebrar o 25.º aniversário do acordo de paz assinado em 1998.

Sunak assumiu-se como um "unionista orgulhoso" que acredita "apaixonadamente que a Irlanda do Norte é mais forte dentro do Reino Unido".

Porém, referiu que "o facto de as instituições terem estado inoperantes durante nove dos últimos 25 anos deveria ser uma fonte de profunda preocupação" e que "a longo prazo, isso não irá reforçar a causa do unionismo".

"Precisamos de pôr as instituições em funcionamento - e mantê-las em funcionamento", vincou.

Apesar de não ter nomeado ninguém em particular, o apelo dirigiu-se ao Partido Democrata Unionista (DUP), que derrubou o Executivo da Irlanda do Norte em fevereiro de 2022, em protesto devido ao estatuto comercial da Irlanda do Norte no pós-Brexit.

O partido manteve o bloqueio à formação do parlamento e novo governo depois das eleições de maio, nas quais ficou em segundo lugar, atrás do Sinn Féin, pela primeira vez na história.

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, deixou uma mensagem no mesmo sentido, lembrando que a paz no território atraiu nos últimos 25 anos muito investimento estrangeiro que também pode beneficiar a República da Irlanda.

"Mas a prosperidade contínua requer um governo funcional", enfatizou, e "o povo da Irlanda do Norte merece uma assembleia executiva funcional".

Para Varadkar, "cabe aos líderes políticos da Irlanda do Norte tomar a iniciativa, ver para além da sombra da montanha, tomar o controlo da história, tomar o controlo do destino e conduzir as pessoas para um futuro melhor".

O Acordo de Belfast/ Sexta-Feira Santa, ajudou a pôr fim à violência sectária entre católicos republicanos e protestantes pró-britânicos que causou cerca de 3.500 mortos e 40.000 feridos.