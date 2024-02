Supermercados com compras inferiores às expetativas na Venezuela

De acordo com o presidente da Ansa, Ítalo Atencio, "janeiro não cumpriu as expectativas", mesmo tendo em conta que historicamente as vendas são inferiores às de dezembro.

"É uma mistura de três variáveis. A primeira (a queda do) poder de compra, do rendimento disponível dos venezuelanos. Por outro lado, o ambiente, a incerteza do que vai acontecer no país do ponto de vista político. O terceiro elemento é o movimento, a transformação e a inovação que acontece quando há um ambiente de confiança", disse aos jornalistas.

Segundo o responsável "as notícias das últimas semanas" sobre a situação política do país "afetaram essa confiança e isso tem levado as pessoas a olharem com alguma cautela" para o que acontece.

O presidente da Ansa explicou ainda que, devido aos recursos disponíveis serem menores, os consumidores estão a fazer compras com maior consciência dos custos e a ser mais seletivos.

"Compram onde conseguem melhor preço e vão mais vezes ao supermercado. As últimas sondagens que fizemos dão conta de que em vez do mercado da quinzena ou mensal, os venezuelanos estão a ir duas vezes por semana ao supermercado. São mais exigentes com o que compram e acompanham as promoções", disse.

Ítalo Atencio precisou que, na Venezuela, os salários são pagos quinzenalmente e explicou que algumas empresas estão agora a fazer pagamentos semanais. Por isso, as pessoas aproveitam para passar pelos supermercados para fazerem compras.