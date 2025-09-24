Supertufão Ragasa faz pelo menos 14 mortos em Taiwan

De acordo com o Centro de Resposta a Desastres de Hualien, o distrito onde ocorreu a tragédia, citado pelo jornal local United Daily News, até às 07:00 de hoje (23:00 TMG de terça-feira) foram confirmadas 14 mortes e várias pessoas continuavam desaparecidas, enquanto os trabalhos de busca e resgate continuavam.

O Governo havia inicialmente relatado a ocorrência de duas mortes e três desaparecidos devido ao evento meteorológico extremo.

O corpo de bombeiros local explicou que, das 14 vítimas mortais, a maioria eram idosos que viviam no rés-do-chão dos edifícios de Guangfu, o município mais afetado pelas inundações.

De acordo com as autoridades locais, o transbordamento do lago ocorreu entre as 14:50 e as 16:30 (06:50 e 08:30 TMG) de terça-feira, quando a barragem natural do afluente do riacho Matai`an cedeu e libertou um grande fluxo de água carregada de lama e detritos.

A enchente destruiu uma ponte sobre um riacho e inundou rapidamente o centro urbano de Guangfu, onde várias ruas ficaram submersas até o nível dos telhados em algumas áreas.

Imagens divulgadas pela comunicação social local mostram moradores a subir aos telhados e veículos à espera de auxílio enquanto a água cobre grandes áreas do município.

Horas antes, o Comando Central de Operações de Emergência (CEOC) tinha alertado numa reunião que o lago natural, localizado na localidade vizinha de Wanrong, poderia transbordar, o que levou a ordens de evacuação, limpeza do leito e reforço da vigilância.

O condado de Hualien está entre os mais afetados pelas chuvas associadas à passagem do supertufão Ragasa, que mantém em alerta grande parte do sudeste da China e de Taiwan.

A Administração Meteorológica Central (CWA) da ilha emitiu alertas por "chuvas extremamente torrenciais" --- o nível máximo de alerta --- para hoje em Hualien e no distrito vizinho de Taitung.