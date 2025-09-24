Supertufão Ragasa faz pelo menos 14 mortos em Taiwan
Pelo menos 14 pessoas morreram no leste de Taiwan, na sequência do transbordamento de um lago natural que inundou uma cidade, consequência das intensas chuvas provocadas pelo supertufão Ragasa, informaram hoje fontes oficiais.
De acordo com o Centro de Resposta a Desastres de Hualien, o distrito onde ocorreu a tragédia, citado pelo jornal local United Daily News, até às 07:00 de hoje (23:00 TMG de terça-feira) foram confirmadas 14 mortes e várias pessoas continuavam desaparecidas, enquanto os trabalhos de busca e resgate continuavam.
O Governo havia inicialmente relatado a ocorrência de duas mortes e três desaparecidos devido ao evento meteorológico extremo.
O corpo de bombeiros local explicou que, das 14 vítimas mortais, a maioria eram idosos que viviam no rés-do-chão dos edifícios de Guangfu, o município mais afetado pelas inundações.
De acordo com as autoridades locais, o transbordamento do lago ocorreu entre as 14:50 e as 16:30 (06:50 e 08:30 TMG) de terça-feira, quando a barragem natural do afluente do riacho Matai`an cedeu e libertou um grande fluxo de água carregada de lama e detritos.
A enchente destruiu uma ponte sobre um riacho e inundou rapidamente o centro urbano de Guangfu, onde várias ruas ficaram submersas até o nível dos telhados em algumas áreas.
Imagens divulgadas pela comunicação social local mostram moradores a subir aos telhados e veículos à espera de auxílio enquanto a água cobre grandes áreas do município.
Horas antes, o Comando Central de Operações de Emergência (CEOC) tinha alertado numa reunião que o lago natural, localizado na localidade vizinha de Wanrong, poderia transbordar, o que levou a ordens de evacuação, limpeza do leito e reforço da vigilância.
O condado de Hualien está entre os mais afetados pelas chuvas associadas à passagem do supertufão Ragasa, que mantém em alerta grande parte do sudeste da China e de Taiwan.
A Administração Meteorológica Central (CWA) da ilha emitiu alertas por "chuvas extremamente torrenciais" --- o nível máximo de alerta --- para hoje em Hualien e no distrito vizinho de Taitung.