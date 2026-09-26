Supostos terroristas raptam civis em Mocímboa da Praia

O rapto aconteceu na terça-feira, na zona baixa daquela aldeia do posto administrativo de Diaca, onde as vítimas estavam a preparar os seus campos agrícolas.

"Em Diaca, seis pessoas foram raptadas e até hoje não sabemos o paradeiro", disse uma fonte a partir de Mocímboa da Praia.

Após o rapto, os rebeldes abandonaram o local com as vítimas, na sua maioria homens, em direção à zona baixa de Mangoma, também na zona baixa do distrito.

"Foram levados para onde? Não sei. Mas o certo é que foram em direção à zona baixa de Mangomba" disse.

A situação obrigou à fuga dos camponeses e outros até à sede do posto, onde comunicaram as autoridades.

"Ninguém morreu, mas foi uma surpresa para nós, a maioria saiu da aldeia", concluiu a fonte local.

Província rica em gás natural, Cabo Delgado é assolada desde 2017 por uma insurgência armada que já provocou mais de 6.600 mortos e de 1,2 milhão de deslocados desde então, segundo organizações internacionais.

Incidentes associados ao conflito em Cabo Delgado, norte de Moçambique, aumentaram 10% no primeiro semestre, face a 2025, com os raptos a serem cada vez mais usados para resgates e recrutamento forçado, incluindo de crianças, alerta a ONU.

A conclusão consta do relatório "Moçambique: O custo da inação", divulgado pelo Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), consultado na terça-feira pela Lusa, que descreve um agravamento da situação de segurança no norte do país e alerta para o impacto crescente da violência sobre civis.

Segundo o documento, "nos primeiros seis meses de 2026, foram registados mais de 400 incidentes de conflito, 10% mais do que no mesmo período de 2025", incluindo episódios como homicídios, destruição de habitações, pilhagens e raptos.

Atualmente, cerca de 1,38 milhões de pessoas vivem com as consequências da deslocação em Cabo Delgado, incluindo aproximadamente 662 mil deslocados internos e 722 mil habitantes que regressaram às respetivas zonas de origem.

"Por detrás destes números estão famílias repetidamente forçadas a abandonar as suas casas, crianças cuja educação foi interrompida e comunidades cujos meios de subsistência e acesso a serviços básicos foram destruídos", refere a ONU.