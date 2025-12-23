Supremo brasileiro autoriza cirurgia de Bolsonaro em hospital no Natal

A autorização foi concedida pelo juiz Alexandre de Moraes, relator do processo no qual o ex-Presidente foi condenado a mais de 27 anos de prisão por ter atentado contra o Estado democrático de direito.

Alexandre de Moraes frisou que, durante a transferência para o hospital DF Star, em Brasília, no dia 24 de dezembro, quarta-feira, Bolsonaro deverá ser escoltado "de forma discreta" por agentes da Polícia Federal.

"A Polícia Federal terá que oferecer completa vigilância e segurança ao custodiado durante a sua permanência, bem como ao hospital, e manter equipas de plantão", lê-se na decisão.

Para isso, deverá ser garantida segurança e fiscalização 24 horas por dia, com pelo menos dois agentes na porta do quarto de Bolsonaro no hospital e outras equipas dentro e fora do centro médico.

Alexandre de Moraes proibiu a entrada no quarto de computadores, telefones, telemóveis, ou qualquer equipamento eletrónico.

Também autorizou a presença da mulher do ex-Presidente, Michelle Bolsonaro, como acompanhante durante o período em que o marido permanecer no hospital, e afirmou que qualquer outra visita deverá contar previamente com autorização judicial.

Os advogados haviam solicitado que dois dos filhos do ex-Presidente, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, também fossem considerados acompanhantes durante o internamento.

A cirurgia já havia sido autorizada pelo juiz na sexta-feira, depois de um relatório de médicos da Polícia Federal ter confirmado que Jair Bolsonaro precisa de corrigir duas hérnias inguinais, mas a data ainda não havia sido definida.

O juiz Alexandre de Moraes negou na sexta-feira um novo pedido de prisão domiciliária apresentado pela defesa de Bolsonaro, devido a uma "ausência total dos requisitos legais para a concessão" do benefício e ao "reiterado incumprimento das medidas cautelares" que lhe tinham sido impostas.

O ex-chefe de Estado, que governou o Brasil entre 2019 e 2022, sofre há meses de vários problemas de saúde, entre eles vómitos, tonturas e crises de soluços, perturbações derivadas da facada que lhe foi infligida durante a campanha eleitoral de 2018.