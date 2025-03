Supremo brasileiro decide levar Jair Bolsonaro a julgamento por golpe de Estado

(em atualização)







A decisão foi unânime. Os cinco juízes consideraram que não havia qualquer dúvida do envolvimento de Bolsonaro e dos restantes acusados na tentativa de golpe de Estado de 08 de janeiro de 2023.



O ex-presidente está acusado de cinco crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de património, cujas penas máximas rondam os 40 anos de prisão.







A decisão surgiu depois de, na terça-feira, primeiro dia do julgamento, o mesmo coletivo ter rejeitado os recursos apresentados por Jair Bolsonaro, assim como as tentativas da defesa em anular o testemunho da principal testemunha, o antigo assessor de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, figura central na investigação, alegando pressão do juiz de instrução, Alexandre de Moraes.





Numa troca acalorada de argumentos, a defesa tentou igualmente, sem sucesso, afastar vários dos juízes por suposta falta de imparcialidade, entre eles Cristiano Zanin, ex-advogado pessoal de Lula, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que foi ministro da Justiça de Lula da Silva até ao ano passado.





A análise do que significa a decisão, pelo correspondente da RTP no Brasil, Pedro Sá Guerra .



"Querem-me preso ou morto"





Dias antes do início das audiências, Bolsonaro clamou inocência, perante uma multidão que o apoia e acredita que o ex-presidente está a ser vítima de perseguição política.

Nesse evento, realizado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e que juntou milhares de pessoas, Bolsonaro denunciou que o facto de estar impedido de se candidatar nas eleições do próximo ano é "uma negação da democracia".



"Quero dizer aos que não gostam de mim em Brasília: as eleições sem Bolsonaro são uma negação da democracia no Brasil", disse o ex-presidente, empoleirado num palanque com um cartaz que mostrava o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o punho erguido, após o ataque sofrido durante a campanha eleitoral, na Pensilvânia, em julho passado.



"Tudo isto se deve ao facto de me quererem preso ou morto", denunciou o ex-presidente.



"Fabricaram esta história sobre o golpe, e agora tenho de provar que sou inocente", declarou ainda, referindo-se à acusação do Ministério Público, dele ter engendrado o ataque aos três poderes governamentais ocorrido no início do ano de 2023, uma semana após a tomada de posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Nesse dia, milhares de bolsonaristas invadiram e vandalizaram os edifícios da presidência, do Parlamento e do Supremo Tribunal Federal em Brasília, incitando as Forças Armadas a derrubar o novo governo.



Bolsonaro e cerca de trinta dos seus colaboradores mais próximos são acusados também de terem conspirado para impedir a investidura de Lula, que o tinha derrotado nas eleições de outubro de 2022.







A acusação, apresentada ao STF pelo Procurador-Geral da República do Brasil, Rodrigo Janot, aponta Bolsonaro, de 70 anos, como o líder de uma alegada organização criminosa que supostamente conspirou para mantê-lo no poder após a derrota eleitoral.



Janot baseou a sua acusação num extenso relatório policial, divulgado em novembro passado, que revelou que Bolsonaro terá tido "pleno conhecimento" de um plano para assassinar o então Presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.







com Lusa