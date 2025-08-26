Supremo brasileiro ordena reforço de vigilância a Bolsonaro por risco de fuga

A decisão foi tomada pelo juiz Alexandre de Moraes, relator do processo contra o ex-chefe de Estado, seguindo as indicações do Procurador-Geral da República feitas no dia anterior.

Na decisão, o juiz recordou que o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-Presidente encontra-se nos Estados Unidos a fazer `lobby` junto da Casa Branca em prol do pai.

"As ações incessantes de Eduardo Nantes Bolsonaro, estando inclusive localizado em país estrangeiro, demonstram a possibilidade de um risco de fuga por parte de Jair Messias Bolsonaro, de modo a se furtar da aplicação da lei penal, notadamente em razão da proximidade do julgamento", lê-se na decisão.

Dessa forma, são "absolutamente necessárias e adequadas" as medidas de reforço de vigilância.

A partir de terça-feira começa o julgamento de Jair Bolsonaro, e de mais sete réus, com o ex-chefe de Estado a responder pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de património tombado.