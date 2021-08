Supremo britânico dá mais tempo a EUA para argumentar extradição de Assange

O jornalista e ativista está detido numa prisão inglesa desde abril de 2019.



Os americanos querem julgar Assange por espionagem contra o Estados Unidos.



Assange, fundador do Wikileaks, revelou em 2010 documentos secretos do Governo de Washington sobre ataques militares a Bagdade.



Numa primeira decisão justiça britânica recusou a deportação para os Estados Unidos com o argumento da deteriorada saúde mental de Assange.



Os americanos recorreram para o Supremo Tribunal inglês que deverá anunciar a decisão só em Outubro.