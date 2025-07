Supremo dá 24 horas a Bolsonaro para explicar incumprimento de medidas cautelares

Foto: André Borges - EPA

Nesta foto, o antigo presidente brasileiro exibe a pulseira eletrónica decidida pelo tribunal depois de um encontro com deputados do Partido Liberal, em Brasília.



O problema é que Bolsonaro foi proibido pelo tribunal de utilizar as redes sociais. Foi uma das medidas cautelares decidida na semana passada.



Está acusado de liderar uma tentativa de golpe de estado contra o presidente Lula da Silva.



Se a defesa não apresentar uma justificação válida, poderá ser preso de imediato.