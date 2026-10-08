Supremo moçambicano ordena desbloqueio das contas de Venâncio Mondlane

Em causa está uma decisão do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo que, em novembro de 2024, um mê após as eleições gerais, determinou o bloqueio de todas as contas bancárias do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, solicitando igualmente informações sobre os respetivos movimentos e extratos de transações ao longo daquele ano, com especial atenção a valores recebidos do exterior ou enviados para fora do país.

Nessa altura em decorriam já investigações judiciais contra o político, que convocou os protestos pós-eleitorais e nunca reconheceu os resultados oficiais das eleições gerais de 09 de outubro de 2024, em que foi candidato a Presidente da República.

Numa cópia do despacho do Tribunal Supremo dirigida ao Banco Comercial de Investimentos (BCI) e a que a Lusa teve acesso hoje, a instância judicial recorda que a ordem de quebra do sigilo bancário e de bloqueio das contas estava relacionada com os processos instaurados contra Venâncio Mondlane no contexto das manifestações pós-eleitorais.

"Finda a instrução e não se verificando mais pressupostos que justificaram tal medida, ordeno o desbloqueio das contas (...) tituladas pelo cidadão acima referido", lê-se no despacho assinado pelo juiz conselheiro António Namburete.

A decisão surge a pouco mais de um mês antes do início do julgamento de Venâncio Mondlane, marcado para 17 de novembro no Tribunal Supremo.

Trata-se de um processo-crime movido pelo Ministério Público (MP) no âmbito das manifestações pós-eleitorais, em que o político responde pelos crimes de apologia pública ao crime, incitamento à desobediência coletiva, instigação pública à prática de crime, instigação ao terrorismo e incitamento ao terrorismo, numa moldura penal que pode ultrapassar 20 anos de prisão efetiva.

Segundo o despacho de acusação do Ministério Público, a que a Lusa teve recentemente acesso, a prova contra Venâncio Mondlane assenta largamente nos apelos à contestação, greves, paralisações e mobilização para protestos feitos através de transmissões em direto nas redes sociais.

Em setembro, o Tribunal Supremo rejeitou o pedido para transmissão em direto do julgamento pelos órgãos de comunicação social, alegando a necessidade de salvaguardar "a lisura" do processo.

O conselheiro Pedro Nhatitima explicou então que o princípio da publicidade dos atos judiciais e do direito à informação "não é absoluto", sustentando que a decisão procurava acautelar "a moralidade, a questão securitária e também a lisura do processo".

"Ouvido o Ministério Público, o Tribunal Supremo, através da sua secção criminal, decidiu indeferir o pedido de transmissão audiovisual em direto do julgamento; proibir o registo de som e imagem durante o decurso do julgamento, mas, por outro lado, permitir que os órgãos de comunicação social possam acompanhar o julgamento fazendo o registo escrito", afirmou.

Na altura em que o bloqueio das contas foi tornado público, em dezembro de 2024, o presidente do Supremo, Adelino Muchanga, defendeu que qualquer contestação à medida deveria ser feita no próprio processo, salientando que "os tribunais não perseguem pessoas" e que a Justiça não deveria constituir um obstáculo à pacificação social.

Venâncio Mondlane nunca reconheceu os resultados das eleições gerais de outubro de 2024, que atribuíram a vitória a Daniel Chapo, candidato da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), contestação que desencadeou uma onda de protestos pós-eleitorais durante cerca de cinco meses e provocou centenas de mortos, além de episódios de destruição e saques.