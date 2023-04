Supremo obriga Bolsonaro a depor sobre tumultos de 8 de janeiro em Brasília

O juiz Alexandre de Moraes "determinou que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro preste depoimento no âmbito do Inquérito aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para apurar a responsabilidade de autores intelectuais e das pessoas que instigaram os atos golpistas de 8 de janeiro", indicou o STF, em comunicado.





O pedido para que Bolsonaro fosse ouvido já tinha sido apresentado antes, mas não havia sido apreciado pelo juiz "porque Bolsonaro estava fora do país desde 30 de dezembro", lê-se na mesma nota, onde se acrescenta que com o regresso do ex-chefe de Estado em 30 de março foi possível a realização da diligência.



Ao decidir a favor de um pedido apresentado pelo Ministério Público, o juiz Alexandre de Moraes considera o depoimento de Bolsonaro “uma medida indispensável para o completo esclarecimento dos factos investigados”.





"A representação sobre Bolsonaro foi juntada aos autos do inquérito em razão da conduta praticada por ele em 10 de janeiro, quando teria supostamente incitado a perpetração de crimes contra o Estado de Direito", acrescentou.



Apoiantes do ex-presidente invadiram de forma violenta o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal do país a 8 de janeiro, num protesto após a sua derrota para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições do ano passado.

Bolsonaro, que passou três meses nos Estados Unidos após a derrota, regressou ao Brasil no mês de março e enfrenta agora investigações legais focadas nos seus ataques contra o sistema de voto no Brasil e alegado incentivo para os seus apoiantes invadirem Brasília em 8 de janeiro.







c/ agências