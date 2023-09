Supremo reunido em Israel. Juízes analisam reforma judicial

Os juízes vão apreciar as petições contra a legislação do Governo que diminui os poderes do Supremo que em Israel também funciona como tribunal constitucional.



A legislação do Governo de Bejamin Netanyahu impede o Supremo Tribunal de anular decisões do executivo, o que dificulta o escrutínio governamental.



A chamada reforma judicial, que aumenta o poder do executivo face ao judicial, tem desencadeado as maiores manifestações da história de Israel.



Milhares de pessoas consideram que a legislação aprovada é um atentado contra a democracia.