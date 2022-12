Supremo Tribunal de Angola ordena novo arresto dos bens de Isabel dos Santos

O Supremo Tribunal de Justiça de Angola ordenou um novo arresto dos bens de Isabel dos Santos, no valor de mil milhões de dólares. O Supremo deu provimento ao pedido do Ministério Público que está a investigar as suspeitas de corrupção da empresária, filha do antigo presidente do país.