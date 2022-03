Supremo Tribunal de Israel suspende despejos de palestinianos

A decisão pode ajudar a aliviar as tensões no bairro, uma vez que estas situações ajudaram a desencadear a guerra de 11 dias entre Israel e o Hamas em Gaza no ano passado.

O tribunal decidiu que as famílias poderiam continuar nas suas, por enquanto, até que Israel providencie terrenos, um processo que pode levar anos ou não ser concluído, de acordo com o Ir Amim, um grupo ativista que não estava envolvido no conflito.

Dezenas de famílias no leste de Jerusalém correm o risco de serem despejadas por organizações de colonos judeus, e milhares enfrentam a ameaça de demolição por causa de políticas discriminatórias que tornam extremamente difícil para os palestinianos construir novas casas ou aumentar as já existentes.

Outros despejos ameaçados em Sheikh Jarrah e outros bairros, que estão ligados a décadas de batalhas legais entre moradores palestinianos e colonos judeus, desencadearam protestos e confrontos no ano passado.