Supremo Tribunal do Colorado proíbe Donald Trump de participar nas presidenciais de 2024 no Estado

O Supremo Tribunal do Colorado acaba de proibir Donald Trump de concorrer nas eleições presidenciais do próximo ano no Estado. A decisão foi tomada numa votação de 4-3 e fica suspensa até 4 de janeiro, uma vez que aguarda recurso.

Donald Trump irá ser retirado do boletim de voto do estado do Colorado. O Tribunal entende que Trump não é um candidato presidencial elegível devido à "proibição de insurreição" prevista na 14.ª Emenda à Constituição.



Considera que Donald Trump participou na insurreição no dia da invasão do Capitólio, a janeiro de 2021. Esta é uma decisão histórica que vai ter efeitos não só no Estado do Colorado mas irá agitar a campanha presidencial de 2024.



A decisão abre caminho a um recurso para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos que poderá resolver a questão para toda a nação.