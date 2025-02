Supremo Tribunal dos EUA suspende ordem para retomar ajuda externa da USAID

O presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, disse na quarta-feira que a ordem emitida por Amir H. Ali, um juiz da capital dos Estados Unidos, permanecerá suspensa até que o tribunal superior possa avaliar melhor a decisão.

Em 13 de fevereiro, Ali tinha ordenado que o governo do presidente Donald Trump implementasse a decisão de retomar a ajuda externa da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Antes da decisão do Supremo, um tribunal de recurso tinha recusado um pedido do governo para rejeitar a ordem do juiz, que surgiu em resposta a uma queixa apresentada por associações e empresas sem fins lucrativos.

A Aliança em Defesa da Vacina contra a Sida e o Conselho de Saúde Global invocaram que o congelamento viola a lei federal e que afetou até os programas mais urgentes que salvam vidas no estrangeiro.

Estes grupos afirmam que o governo lhes retirou milhares de milhões de dólares em dinheiro já devido, obrigando-os a despedir dezenas de milhares de funcionários e empurrando algumas organizações para a ruína financeira.

Foi a segunda vez em pouco mais de um mês que um juiz considera que a administração Trump não cumpriu uma ordem judicial.

A Administração norte-americana vai eliminar mais de 90% dos contratos de ajuda externa da USAID e 60 mil milhões de dólares (57,4 mil milhões de euros) em assistência geral em todo o mundo.