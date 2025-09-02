Supremo tribunal federal do Brasil começa a julgar Bolsonaro

Foto: EPA

O julgamento é presidido por um coletivo de cinco juízes.



Hoje vai ser lido o processo pelo juiz relator, depois o procurador geral Paulo Gonet apresenta as provas que fundamentam a acusação.



A acusação diz que Jair Bolsonaro foi o principal articulador e líder do plano de golpe de Estado, que incluiu também um plano para assassinar Lula da Silva e outras autoridades, como o próprio Alexandre de Moraes.



Há provas de audio, registos de reuniões, vários documentos e testemunhos

e ainda a confissão de um antigo adjunto de Bolsonaro - o tenente coronel Mauro Cid, que também vai estar no banco dos réus.



A defesa de Bolsonaro já fez saber que hoje o antigo presidente brasileiro não vai estar na audiência, por razões de saúde.

