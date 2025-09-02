Supremo tribunal federal do Brasil começa a julgar Bolsonaro
Foto: EPA
Vai também julgar mais sete membros da equipa do antigo presidente do Brasil por tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Bolsonaro arrisca uma pena superior a 40 anos por uma mão cheia de crimes.
Hoje vai ser lido o processo pelo juiz relator, depois o procurador geral Paulo Gonet apresenta as provas que fundamentam a acusação.
A acusação diz que Jair Bolsonaro foi o principal articulador e líder do plano de golpe de Estado, que incluiu também um plano para assassinar Lula da Silva e outras autoridades, como o próprio Alexandre de Moraes.
Há provas de audio, registos de reuniões, vários documentos e testemunhos
e ainda a confissão de um antigo adjunto de Bolsonaro - o tenente coronel Mauro Cid, que também vai estar no banco dos réus.
A defesa de Bolsonaro já fez saber que hoje o antigo presidente brasileiro não vai estar na audiência, por razões de saúde.