Surto de dengue no sul da China ligado às alterações climáticas

A província, que tem uma população de 125 milhões de habitantes, registou mais de 8.700 casos de dengue este ano, muito mais do que os 6.042 casos, registados em 2019, e os 4.195, em 2023, marcando o surto mais grave dos últimos cinco anos.

O aumento dos casos coincidiu com as condições climatéricas extremas registadas nos últimos meses na região, onde as temperaturas elevadas e as chuvas fortes criaram um ambiente favorável à proliferação de mosquitos, o principal transmissor da dengue, noticiou o jornal local Yicai.

Desde maio, as autoridades locais detetaram um aumento da densidade de mosquitos em mais de 30 zonas de alto risco, antecipando um aumento dos casos da doença.

O especialista em saúde pública Zhang Hua, citado pelo Yicai, disse que "as alterações climáticas, incluindo o aumento da precipitação e das temperaturas, estão a mudar os `habitats` dos mosquitos e a favorecer a expansão para áreas que anteriormente não eram propensas a tais surtos".

De acordo com outro perito não identificado, "não só os mosquitos, mas também outros animais como carraças e roedores" podem começar a transmitir doenças em novas áreas devido a "alterações nos `habitats`".

Nos últimos anos, tem-se verificado uma tendência de propagação da dengue em províncias mais a norte na China, onde tradicionalmente não se registava a doença.

"A doença pode propagar-se a zonas do norte e do centro da China, devido às condições climáticas cada vez mais favoráveis à reprodução dos mosquitos nestas regiões", alertou Zhang.

De acordo com um estudo citado pelo Yicai, entre 2015 e 2023, a taxa de incidência de dengue na China aumentou anualmente numa média de 70,79%, com casos registados em todas as províncias, exceto no Tibete (sudoeste).

A China não é o único país a registar recentemente um aumento do número de casos de dengue: países sul-americanos como o Peru, o Paraguai e o Brasil registaram tendências semelhantes.

A doença afeta pessoas de todas as idades e para a Organização Mundial de Saúde, o fenómeno meteorológico `El Niño` está na origem da propagação da epidemia.