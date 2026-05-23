Surto de ébola. Três voluntários da Cruz Vermelha morreram na RDC
Pelo menos três voluntários da Cruz Vermelha morreram no atual surto de ébola na República Democrática do Congo, informou hoje a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.
Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo e Ajiko Chandiru Vivian trabalhavam na filiaé da Cruz Vermelha em Mongbwalu (província de Ituri, no leste do país), um dos epicentros do surto que já registou 750 casos suspeitos e 177 mortes.
Pensa-se que contraíram o vírus Ébola enquanto estavam em serviço, realizando atividades de remoção de corpos em 27 de março, como parte de uma missão humanitária não relacionada com o ébola.
Um grupo constituído pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelos Governos de vários países europeus apelou, na sexta-feira à noite, às partes em conflito no leste da República Democrática do Congo para que facilitem as operações de resposta ao surto de ébola na região.
O grupo reiterou a sua "preocupação" com o conflito no leste do Congo e "o obstáculo que representa para a estabilidade e prosperidade regional".
Insistiu ainda que "não pode haver solução militar para o conflito" e defendeu a procura da paz através de negociações.
O surto de ébola, declarado a 15 de maio na província congolesa de Ituri, corresponde à estirpe Bundibugyo do ébola, cuja taxa de mortalidade varia entre os 30% e os 50% e para a qual não existe vacina ou tratamento específico autorizado, segundo a Organização Mundial de Saúde.
O vírus começou provavelmente a circular em Ituri há dois meses, segundo a OMS, que declarou o surto como uma "emergência de saúde pública de importância internacional" no passado domingo, embora considere o risco geral de uma epidemia "baixo".
Este é o décimo sétimo surto registado na RDC desde que o vírus foi detetado pela primeira vez, em 1976.
O vírus ébola transmite-se por contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragia interna.