Surto de hantavírus: Em Espanha só ficam os cidadãos espanhóis

(Em Atualização)





Mónica Garcia garantiu, em conferência de imprensa, que todos os passageiros que continuam a bordo não apresentam sintomas.





Os cidadãos que não não espanhóis serão repatriados para os países de origem após a chegada do navio a Tenerife, nas Ilhas Canárias, vindo de Cabo Verde, disse a ministra da Saúde espanhola que acrescentou que foi acionado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil.



Quanto aos 14 passageiros de nacionalidade espanhola, serão transferidos de avião para um hospital militar em Madrid onde irão cumprir quarentena, ainda de acordo com o governo espanhol.





Apesar da oposição do Governo Autónomo das Canárias, o navio de cruzeiro deverá atracar "dentro de três dias" no porto de Granadilla, na ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, segundo a ministra da Saúde espanhola.



Mónica Garcia adiantou que será implementado um "plano conjunto de avaliação sanitária e evacuação" para repatriar todos os passageiros, "a menos que o seu estado de saúde o impeça".











