Suspeita de envolvimento russo. Detido suspeito do assassinato de Andriy Parubiy





"Sabemos que este crime não foi acidental. Há envolvimento russo. Todos serão responsabilizados perante a lei", afirmou o chefe da polícia, Ivan Vyhivskyi, no Facebook.



O chefe da polícia ucraniana não descarta que o assassinato de Andriy Parubiy tenha tido o envolvimento de Moscovo."Sabemos que este crime não foi acidental.i", afirmou o chefe da polícia, Ivan Vyhivskyi, no Facebook.









Para o presidente ucraniano foi um “assassinato horrível" e uma "questão de segurança num país em guerra".

“Agradeço às autoridades policiais pelo trabalho rápido e coordenado. Todas as circunstâncias deste horrível assassinato precisam de ser esclarecidas”, acrescentou Zelensky.

Detido no oeste do país





O alegado atirador foi detido durante a noite na região de Khmelnytskyi, no oeste da Ucrânia, escreveu o ministro ucraniano do Interior, na mesma rede social.

Segundo o governante, polícia nacional da Ucrânia fornecerá mais detalhes posteriormente.

Parubiy esteve envolvido na “Revolução laranja”





O ex-presidente do Parlamento ucraniano, Andriy Parubiy, foi uma figura central da revolução pró-europeia do Maidan (também conhecida como EuroMaidan), um movimento de protestos e agitação civil na Ucrânia, de novembro de 2013 a fevereiro de 2014, que exigia maior integração com a União Europeia, combate à corrupção e a renúncia do então governo.

Parubiy, de 54 anos, foi ainda presidente do parlamento ucraniano, a Rada, de abril de 2016 a agosto de 2019, antes tinha sido eleito deputado.





c/ agências