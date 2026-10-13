Suspeito de orquestrar assassinato de Tupac Shakur condenado a 40 anos de prisão





A defesa de Davis assegurou que vai apresentar um recurso da decisão.

Duane Davis foi condenado por planear o homicídio do músico, como vingança de uma agressão do rapper e da sua comitiva ao sobrinho, no casino MGM Grand, em Las Vegas. O artista estava associado ao Mob Piru, grupo rival dos South Side Compton Crips, liderado pelo suspeito.O desentendimento resultou num tiroteio a partir de um veículo em andamento. Shakur morreu no hospital, seis dias depois, devido aos ferimentos.