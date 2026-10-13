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Suspeito de orquestrar assassinato de Tupac Shakur condenado a 40 anos de prisão
Cumpridas três décadas desde a morte de Tupac Shakur, Duane "Keffe D" Davis foi acusado de orquestrar o assassinato do rapper e condenado, esta terça-feira, a 40 anos de prisão.
De acordo com as autoridades norte-americanas, só este ano foi possível reunir as provas necessárias à acusação. Davis foi detido em 2023 e considerado culpado por homicídio qualificado no final de agosto deste ano, relativamente à morte de Shakur, em 1996.
A polícia terá chegado à acusação depois de reunidas e analisadas todas as declarações públicas do suspeito, os textos de um livro de memórias e as gravações das reuniões secretas que mantinha com os investigadores.
O caso permanecia como um dos mais enigmáticos dos Estados Unidos. Os procuradores continuam sem identificar, no entanto, o autor dos disparos.
Duane Davis foi condenado por planear o homicídio do músico, como vingança de uma agressão do rapper e da sua comitiva ao sobrinho, no casino MGM Grand, em Las Vegas. O artista estava associado ao Mob Piru, grupo rival dos South Side Compton Crips, liderado pelo suspeito.
O desentendimento resultou num tiroteio a partir de um veículo em andamento. Shakur morreu no hospital, seis dias depois, devido aos ferimentos.
A polícia terá chegado à acusação depois de reunidas e analisadas todas as declarações públicas do suspeito, os textos de um livro de memórias e as gravações das reuniões secretas que mantinha com os investigadores.
O caso permanecia como um dos mais enigmáticos dos Estados Unidos. Os procuradores continuam sem identificar, no entanto, o autor dos disparos.
Duane Davis foi condenado por planear o homicídio do músico, como vingança de uma agressão do rapper e da sua comitiva ao sobrinho, no casino MGM Grand, em Las Vegas. O artista estava associado ao Mob Piru, grupo rival dos South Side Compton Crips, liderado pelo suspeito.
O desentendimento resultou num tiroteio a partir de um veículo em andamento. Shakur morreu no hospital, seis dias depois, devido aos ferimentos.
A defesa de Davis assegurou que vai apresentar um recurso da decisão.
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