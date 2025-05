Suspeito de tiroteio em Kiev detido após duas mortes em disputa pessoal

No seguimento de "uma operação especial", as autoridades detiveram um homem de 63 anos pela autoria dos homicídios.

Num comunicado, a polícia relatou que, segundo o suspeito, o militar tinha-lhe vendido uma arma há um mês por mil dólares (886 euros) e hoje exigiu um pagamento adicional, gerando "um conflito" entre ambos.

O alegado agressor usou a arma comprada para disparar sobre o soldado e a sogra antes de se trancar em casa, referiu a mesma nota informativa.

"Forças policiais especiais cercaram a casa e detiveram o homem em menos de uma hora", descreveram as forças de segurança.

Anteriormente, a polícia tinha anunciado que estava a investigar as circunstâncias de um tiroteio no distrito de Bucha, nos arredores da capital da Ucrânia, Kiev, no qual "várias pessoas foram mortas".

O alerta foi dado às 15:22 locais (13:22 em Lisboa) de que um homem tinha aberto fogo contra várias pessoas presentes no local.

Na altura, a polícia não forneceu informações sobre os motivos dos disparos nem mencionou qualquer ligação à invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

De acordo com a agência de notícias Ukrinform, o tiroteio ocorreu na localidade de Sofiivska Borschahivka, perto dos bairros ocidentais de Kiev.