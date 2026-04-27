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Suspeito do tiroteio em Washington acusado de tentativa de assassinato de Trump
O suspeito do tiroteio no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca foi acusado de tentativa de assassinato do presidente norte-americano, de acordo com os documentos do processo.
Cole Tomas Allen foi esta segunda-feira presente a tribunal.
"Ele tentou assassinar o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump", disse a procuradora Jocelyn Ballantine em tribunal.
De acordo com a Reuters, Allen ainda não respondeu às acusações e os promotores pediram que ficasse em prisão preventiva.
Os advogados de Cole Allen receberam diversas fotos das armas que, segundo a promotoria, o suspeito levou para Washington.
O homem suspeito de abrir fogo num jantar de imprensa com a presença de Donald Trump foi acusado, esta segunda-feira, por um tribunal de Washington de tentativa de assassinato do presidente norte-americano e dois crimes relacionados à posse de armas.
Cole Allen, de 31 anos, pode ser condenado a prisão perpétua se for considerado culpado da tentativa de assassinato de Donald Trump no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, no sábado, em Washington.
Cole Allen, de 31 anos, pode ser condenado a prisão perpétua se for considerado culpado da tentativa de assassinato de Donald Trump no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, no sábado, em Washington.
A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, descreveu, também esta segunda-feira, o ataque como a terceira grande tentativa de assassinato contra Trump, após duas tentativas em 2024.