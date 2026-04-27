Suspeito do tiroteio em Washington acusado de tentativa de assassinato

Suspeito do tiroteio em Washington acusado de tentativa de assassinato

O suspeito do tiroteio no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca foi acusado de tentativa de assassinato do presidente norte-americano, de acordo com os documentos do processo.

RTP /
Foto: Elizabeth Frantz - Reuters

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(em atualização)

Cole Tomas Allen foi esta segunda-feira presente a tribunal. 

"Ele tentou assassinar o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump", disse a procuradora Jocelyn Ballantine em tribunal.

De acordo com a Reuters, Allen ainda não respondeu às acusações.

O homem suspeito de abrir fogo num jantar de imprensa com a presença de Donald Trump foi acusado, esta segunda-feira, por um tribunal de Washington de tentativa de assassinato do presidente norte-americano e dois crimes relacionados à posse de armas.

Cole Allen, de 31 anos, pode ser condenado a prisão perpétua se for considerado culpado da tentativa de assassinato de Donald Trump no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, no sábado, em Washington.
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