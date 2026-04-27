Suspeito do tiroteio em Washington acusado de tentativa de assassinato

(em atualização)





Cole Tomas Allen foi esta segunda-feira presente a tribunal.





"Ele tentou assassinar o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump", disse a procuradora Jocelyn Ballantine em tribunal.





De acordo com a Reuters, Allen ainda não respondeu às acusações.





O homem suspeito de abrir fogo num jantar de imprensa com a presença de Donald Trump foi acusado, esta segunda-feira, por um tribunal de Washington de tentativa de assassinato do presidente norte-americano e dois crimes relacionados à posse de armas.



Cole Allen, de 31 anos, pode ser condenado a prisão perpétua se for considerado culpado da tentativa de assassinato de Donald Trump no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, no sábado, em Washington.

