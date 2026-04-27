Mundo
Suspeito do tiroteio em Washington acusado de tentativa de assassinato
O suspeito do tiroteio no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca foi acusado de tentativa de assassinato do presidente norte-americano, de acordo com os documentos do processo.
(em atualização)
Cole Tomas Allen foi esta segunda-feira presente a tribunal.
"Ele tentou assassinar o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump", disse a procuradora Jocelyn Ballantine em tribunal.
De acordo com a Reuters, Allen ainda não respondeu às acusações.
O homem suspeito de abrir fogo num jantar de imprensa com a presença de Donald Trump foi acusado, esta segunda-feira, por um tribunal de Washington de tentativa de assassinato do presidente norte-americano e dois crimes relacionados à posse de armas.
Cole Allen, de 31 anos, pode ser condenado a prisão perpétua se for considerado culpado da tentativa de assassinato de Donald Trump no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, no sábado, em Washington.
Cole Allen, de 31 anos, pode ser condenado a prisão perpétua se for considerado culpado da tentativa de assassinato de Donald Trump no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, no sábado, em Washington.