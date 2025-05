Suspeitos de duplo homicídio na Covilhã detidos em França

"Sob proposta da Polícia Judiciária, com o Ministério Público de Castelo Branco, foi executada, em França, uma Decisão Europeia de Investigação (DEI), ação levada a cabo pelas autoridades policiais francesas, acompanhada por dois elementos do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, desde a passada segunda-feira", adiantou a PJ numa nota enviada à agência Lusa.

Os detidos estão sob custódia das autoridades francesas e vão ser presentes a tribunal para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

"Após múltiplas diligências e recolha de relevantes elementos de prova, com intervenção do Laboratório de Polícia Científica da PJ, foi possível alicerçar os fundamentos da suspeita do duplo homicídio", ocorrido em Unhais da Serra, acrescentou a Judiciária.

Fonte do Departamento de Investigação Criminal da Guarda confirmou à agência Lusa que um dos suspeitos é sobrinho das vítimas e o outro um amigo deste.

Os dois irmãos, de 55 e 61 anos, foram encontrados mortos no dia 03 de março naquela vila do concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, uma semana depois do seu desaparecimento ter sido comunicado às autoridades, em 23 de fevereiro.

Os corpos das vítimas foram encontrados cobertos de vegetação, parcialmente queimados, numa zona de pinhal, a cerca de oito quilómetros da casa onde residiam com a mãe, em Unhais da Serra.