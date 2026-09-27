Suspeitos detidos perto de base aérea britânica queriam causar "grandes danos" -- Trump

"Estávamos a investigá-los. Queriam causar grandes danos à nossa base, e a colaboração com os britânicos funcionou muito bem", afirmou o Presidente norte-americano aos jornalistas, à chegada a Chicago para um torneio de golfe, avançou a AFP.

A polícia do Reino Unido anunciou hoje que foram detidos cinco homens perto de uma base aérea usada pelos Estados Unidos, que são suspeitos de prepararem um ato terrorista.

A Polícia Metropolitana, responsável pela investigação de potenciais atividades terroristas, afirmou, num comunicado divulgado hoje, que os homens foram inicialmente detidos sob suspeita de terem cometido infrações ao abrigo da lei dos explosivos.

Vicki Evans, vice-comissária adjunta, afirmou que foi estabelecido um perímetro de segurança de 400 metros em torno dos três veículos que levantaram suspeitas, enquanto o exército realiza as investigações. Por precaução, cerca de 85 famílias foram retiradas das suas casas enquanto estas investigações decorrem.

Esta informação é divulgada depois de ser conhecido que a polícia antiterrorista britânica assumiu a liderança da investigação sobre explosivos encontrados nas proximidades de uma base aérea que tem sido utilizada pelos Estados Unidos na guerra contra o Irão, e levou à detenção de vários homens.

Foi declarado um incidente grave e, segundo a Associated Press (AP), imagens aéreas da Sky News pareciam mostrar um robô de desativação de bombas a circular entre três camiões brancos. As portas traseiras de duas das carrinhas estavam abertas e viam-se grandes objetos pretos espalhados pelo local.

Whelford fica perto de Fairford, uma base que as forças norte-americanas têm utilizado para ataques estritamente limitados durante a guerra com o Irão. Após o início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irão, em 28 de fevereiro, o Governo do Reino Unido autorizou as forças armadas americanas a utilizar a base de Fairford para atacar instalações de mísseis iranianas.

Os habitantes de várias residências em Whelford, no oeste de Inglaterra, foram levados para um centro de lazer nas proximidades.

MPE (SV) // VM

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