"Suspensão inesperada" de Cabo Verde nos vistos dos EUA compromete mobilidade

"Num espaço de 15 dias, a atual administração dos Estados Unidos tomou duas decisões que afetam de modo grave os cidadãos de Cabo Verde na sua expetativa de mobilidade entre os dois países", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, José Luís Livramento, numa declaração à imprensa.

Segundo o governante, a primeira medida foi a inclusão de Cabo Verde numa lista em que os cidadãos que viajem a negócios ou turismo (vistos B1/B2) terão de prestar caução até 15.000 dólares (12.876 euros).

A segunda, anunciada na quarta-feira, foi a suspensão da emissão de vistos de imigrantes oriundos de 75 países, incluindo Cabo Verde.

José Luís Livramento recordou que a legislação norte-americana já exigia aos candidatos à residência permanente provas de que não seriam um encargo público, bem como a realização de exame médico por especialista, aprovado pela embaixada.

"Agora juntam-se novas exigências, políticas e regulamentos para assegurar que emigrantes destes países de alto risco não se tornem um peso público", apontou.

O ministro reiterou que o Governo de Cabo Verde continuará a trabalhar com os Estados Unidos para retomar a normalidade na mobilidade o mais rapidamente possível.

Entre as iniciativas em curso está o regresso do Corpo da Paz, que apoia a preparação dos cidadãos que vão emigrar, com foco no domínio mínimo da língua inglesa e no conhecimento da sociedade americana, garantindo melhor integração.

"Não é de agora que o Governo se preocupa com uma boa integração dos cabo-verdianos. Pensamos que esta situação é temporária", afirmou.

Os Estados Unidos têm anunciado novas regras para entrar no país.

Em 06 de janeiro, os EUA incluíram Cabo Verde e Angola numa lista de 38 Estados (onde há estavam Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe) cujos cidadãos que viajem a negócios ou turismo terão de prestar caução até 15.000 dólares (12.876 euros).

Segundo o Governo cabo-verdiano, o país apresenta uma taxa de permanência além do tempo permitido (`overstay`) de 13,26%, acima dos 12,41% de 2013, valores superiores aos de vários outros países.

Na quarta-feira, Cabo Verde passou também a integrar a lista de 75 países, incluindo o Brasil, suspensos do processo de obtenção de vistos de imigração.

Ambas as medidas vão entrar em vigor na quarta-feira, 21 de janeiro.

Os Estados Unidos são um dos principais destinos da diáspora cabo-verdiana e o arquipélago vai disputar, este ano, o seu primeiro Campeonato do Mundo de futebol em solo norte-americano.