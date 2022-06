TAAG reajusta horário de voos entre Luanda-Lisboa-São Paulo-Lagos

De acordo com uma nota da companhia aérea angolana, as alterações afetaram o horário de partida do voo DT 650 (Luanda-Lisboa), e de chegada do voo DT 748 (São Paulo-Luanda), bem como o DT 565 (Lagos-Luanda), ajuste que será temporário.

Nesse sentido, o horário do voo DT 650, que faz diariamente a ligação entre Luanda e Lisboa no período noturno, partirá da capital angolana às 22:30, com chegada prevista para as 06:20 (hora local).

Já o voo DT 748 proveniente de São Paulo (Brasil), que parte do território brasileiro às 18:15 (hora local), passa a ter como horário de chegada matinal 05:35, segunda, quarta e sexta-feira.

O voo DT 565 proveniente de Lagos (Nigéria) parte às 03:00 (hora local) e chega a Luanda às 06:00, na quinta-feira e no domingo.

De acordo com a nota, a programação de voos TAAG terá, a partir de hoje, apenas os voos DT 650, DT 748 e DT 565 com impacto no horário habitual.

A TAAG solicita aos passageiros dos voos mencionados "especial cuidado" na preparação da viagem, nomeadamente, com `check-in`, `drop-off` de bagagem e apresentação ao aeroporto, face aos novos horários estipulados.

A companhia aérea nacional compromete-se a fazer esta comunicação aos passageiros através do envio de SMS/email, bem como, publicação nas plataformas online da TAAG, além da uma nota enviada à imprensa.

"A TAAG está a acompanhar esta operação de forma permanente junto da Sociedade Gestora de Aeroportos (SGA) no sentido de prestar novas informações aos seus passageiros sempre que se justifique, pelo que, lamentamos qualquer transtorno causado e reforçamos sobre os cuidados a ter na preparação da viagem e voos de ligação", sublinha o comunicado.