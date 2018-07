Tailândia: Arranca operação para retirar jovens e treinador de gruta

RTP08 Jul, 2018, 08:19 | Mundo

"Hoje é o grande dia... Os rapazes estão prontos para enfrentar todos os desafios", declarou Narongsak Osottanakorn, chefe da célula de crise e governador da província de Chiang Rai, no norte do país.

Osottanakorn afirmou que os mergulhadores, 13 estrangeiros e cinco tailandeses, entraram às 10:00 (04:00 em Lisboa) e os 12 rapazes vai sair da gruta acompanhados, um a um, por uma equipa de dois mergulhadores.

O primeiro deverá sair cerca das 21:00 (15:00 em Lisboa), disse.

A única forma de retirar os jovens é por mergulho através de passagens escuras e estreitas, cheias de água lamacenta e com fortes correntes, num ambiente já com pouco oxigénio.

No passado dia 23 de junho, depois de um jogo de futebol os 12 rapazes, com idades entre os 11 e os 16 anos, e o seu treinador, de 25, foram explorar a gruta.

As inundações resultantes das chuvas torrenciais bloquearam a saída e impediram que as equipas de resgate encontrassem o grupo durante nove dias. Jornalistas retirados da zona em torno de gruta

As autoridades tailandesas pediram hoje aos meios de comunicação social para saírem da zona em torno da entrada da gruta.



Dezenas de mergulhadores chegaram esta manhã à gruta Tham Luang e os responsáveis criaram uma zona de operações, que isolaram com lonas, de acordo com a agência noticiosa Associated Press.



"Quem não estiver implicado na operação deve sair da zona imediatamente", anunciou a polícia, através de altifalantes no local, onde se encontram centenas de jornalistas.



As autoridades escusaram-se a fazer qualquer comentário e marcaram uma conferência de imprensa para as 09h00 (03h00 em Lisboa).



O governador da região de Chiang Rai (onde fica localizada a gruta), Narongsak Osottanakorn, afirmou que os próximos três a quatro dias são "o momento mais favorável para a operação [de resgate] em termos do nível da água, das condições meteorológicas e do estado de saúde dos rapazes".



O governador admitiu que, após esta janela de tempo, as condições meteorológicas previstas para a região, nomeadamente a intensificação das chuvas que se podem tornar torrenciais no início da próxima semana, podem colocar em perigo o grupo retido na gruta.



Outra preocupação, acrescentou Narongsak Osottanakorn, é o aumento da concentração dos níveis de dióxido de carbono dentro da gruta e o efeito que tal situação está a ter no grupo e nos elementos da equipa de resgate.

As inundações resultantes das chuvas torrenciais bloquearam a saída e impediram que as equipas de resgate encontrassem o grupo durante nove dias, já que a única maneira de chegar até ao local onde se encontram é mergulhando através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.

C/Lusa