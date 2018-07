Tailândia. Bombas de água falharam após resgate

RTP11 Jul, 2018, 10:25 / atualizado em 11 Jul, 2018, 10:27 | Mundo

Membros das equipas de resgate ainda estavam a mais de 1,5 quilómetros da saída do complexo subterrâneo, a limpar equipamento, quando a bomba principal falhou, levando a um súbito aumento dos níveis de água.



Três guardas australianos, que estavam na "câmara três", uma base na caverna, disseram ao diário britânico The Guardian que ouviram gritos e viram uma enxurrada de tochas na parte de dentro do túnel, enquanto os trabalhadores se esforçavam por encontrar solo seco.



Segundo os relatos, as equipas tailandesas ouviram ainda uma série de gritos, “porque as bombas principais falharam e a água começou a subir", disse um dos mergulhadores, a coberto do anonimato.



Os restantes 100 trabalhadores começaram a correram rapidamente para a saída e saíram menos de uma hora depois, incluindo os últimos três elementos da Marinha tailandesa e o médico que passaram os últimos dias junto do grupo retido em Tham Luang. “Esperança tornou-se realidade"

O contra-almirante tailandês Arpakorn Yuukongkaew disse que "a esperança tornou-se realidade" com o resgate dos 12 adolescentes e do treinador de futebol que estavam presos na gruta.





"Havia apenas um pouco de esperança, mas era só com isso que poderíamos contar", afirmou o responsável em declarações à BBC.



A equipa da Marinha tailandesa manifestou também o seu contentamento e alívio na rede social Facebook: "Não temos a certeza se isto é um milagre, ciência ou o quê. Todos os 13 Wild Boars estão agora fora da caverna".

Ouviram-se aplausos fora do sistema de cavernas de Tham Luang enquanto a operação de resgate, envolvendo dezenas de mergulhadores e centenas de outros operacionais, era desmontada.

Três fases

O grupo entrou na gruta a 23 de junho para escapar à chuva. Só foi encontrado por mergulhadores britânicos na semana passada. Após 18 dias presos na caverna, os jovens tailandeses e o treinador de futebol foram evacuados ao longo de três dias, a partir da manhã de domingo.

Uma equipa de 19 mergulhadores esteve envolvida no resgate dos adolescentes e do treinador de 25 anos de idade, que estavam aproximadamente a 3,2 quilómetros da saída do complexo subterrâneo.



A viagem entre a terceira câmara e a entrada da gruta levava, inicialmente, cerca de quatro a cinco horas. Foi posteriormente reduzida para menos de uma hora após uma semana de drenagem e limpeza do caminho de lama.



Os quatro primeiros menores saíram no domingo, outros quatro na segunda-feira e os últimos cinco na noite de terça-feira. A operação exigia que o grupo aprendesse a respirar, usando máscaras de mergulho, e a atravessar túneis estreitos e irregulares.



Todos os adolescentes perderam peso – cerca de dois quilos - e terão de permanecer no hospital durante uma semana e depois recuperar mais uma semana em casa.





Os quatro primeiros jovens já foram visitados pelos familiares. O segundo grupo também poderá receber visitas a partir desta quarta-feira.