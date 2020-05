Tailândia estuda encerrar os parques naturais dois meses por ano

O diretor do Escritório de Parques Naturais do Ministério do Meio Ambiente da Tailândia, Damrus Phoprasit, explicou a agência de notícias EFE que, embora não haja data para a sua proposta, uma ronda de consultas foi aberta com os responsáveis dos diferentes parques naturais.

Tartarugas, golfinhos e tubarões foram avistados com mais frequência ao largo da costa da Tailândia, enquanto a regeneração também foi visível em florestas tropicais desde que o país encerrou as suas fronteiras ao turismo no final de março e fechou temporariamente parques naturais devido à pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

O motivo dessa proposta é principalmente a sustentabilidade dos recursos naturais, pois o encerramento dos parques durante a pandemia de covid-19 ajudou "imenso na reabilitação dos recursos naturais", disse o diretor do Escritório de Parques.

Damrus apontou que alguns parques naturais, como os marítimos de Mu Ko Similan, Ko Lanta e Mu Ko Surin, já são encerrados durante as monções, então a medida seria estender o encerramento a todo o país.

O responsável admitiu que haverá comités responsáveis por alguns parques que desejam fechar por mais de dois meses, enquanto outros desejarão estar abertos ao longo do ano.

Ainda não há uma data proposta para aplicar a medida até a ronda de consultas e o diretor do Escritório de Parques Naturais ressaltou que, se a medida for aprovada, será anunciada com tempo suficiente para que as empresas do setor de turismo se adaptem.

Nesse sentido, Damrus especificou que a proteção da natureza deveria ser uma "prioridade" do país, pois o turismo também depende das boas condições dos parques naturais.

A Tailândia tem 133 parques naturais, incluindo 22 em ambiente marinho, e a massa florestal protegida excede 33% do território nacional, de acordo com dados oficiais.