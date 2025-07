Tailândia fecha fronteira com Camboja após confrontos militares

Segundo o Ministério da Saúde tailandês, o ataque matou pelo menos onze civis, incluindo uma criança de oito anos, e um soldado.

Conflito centenário

A violência marca a mais recente escalada de um conflito que remonta a mais de um século, quando as duas nações do sudeste asiático traçaram a sua fronteira após o fim da ocupação francesa do Camboja.





Embora em 2013 o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), principal órgão jurisdicional da ONU, tenha atribuído ao Camboja a zona contestada abaixo do templo Preah Vihear, o traçado de outras zonas continua a opor Banguecoque e Phnom Penh.





As tensões mais recentes aumentaram em maio, depois de um soldado cambojano ter sido morto num confronto.

c/ agências

O conflito entre Tailândia e Camboja escalou esta quinta-feira, depois de um caça F-16 tailandês ter bombardeado dois alvos militares no Camboja."Usámos o poder aéreo contra alvos militares, como planeado", disse o porta-voz adjunto do exército tailandês, Richa Suksuwanon, aos jornalistas.Ambos os exércitos acusam-se mutuamente de disparar primeiro.Por sua vez, a porta-voz do Ministério da Defesa do Camboja, Maly Socheata, acusou o exército tailandês de "violar a integridade territorial do Camboja ao lançar um ataque armado contra as forças cambojanas"."As Forças Armadas cambojanas exerceram o seu direito à legítima defesa, em total conformidade com o direito internacional, para repelir a incursão tailandesa", afirmou.Os confrontos desta quinta-feira ocorreram depois de a Tailândia ter convocado o seu embaixador no Camboja na noite de quarta-feira e anunciado que iria expulsar o enviado do Camboja em Banguecoque, depois de um segundo soldado tailandês, no espaço de uma semana, ter perdido um membro numa mina terrestre que Banguecoque alegou ter sido recentemente colocada na área disputada."Considerando as recentes agressões extremamente graves da Tailândia, que ameaçaram gravemente a paz e a estabilidade na região, peço sinceramente que convoque uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para pôr fim à agressão da Tailândia", escreveu Hun Manet numa carta dirigida ao presidente do Conselho de Segurança, Asim Iftikhar Ahmad.