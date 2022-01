Tailândia. Icónica praia Maya Bay "reabre" ao fim de três anos

Os penhascos cársticos, areia branca e fina e uma baía em tons de turquesa atraíram durante décadas um turismo sem controlo que danificou corais e vegetação, e afugentou os animais. Os ecossistemas do paraíso tailandês foram postos em causa e as autoridades locais de conservação da natureza decidiram interditar a praia em 2018, para que o meio ambiente recuperasse. Maya Bay reabriu aos banhistas no início de 2022, mas com novas regras.