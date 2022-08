Tailândia. Incêndio numa discoteca provoca 13 mortos

Foto: Tanat Chayaphattharitthee - Reuters

Pelo menos 13 pessoas morreram e 35 ficaram feridas num incêndio numa discoteca na Tailândia. O fogo deflagrou quando o espaço de diversão noturna, a 160 quilómetros de Banguecoque, estava no limite da capacidade.